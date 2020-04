Esther Lefebvre : "Le Charles de Gaulle est l'un des endroits les plus confinés qui soit"

Des marins du porte-avions Charles de Gaulle ont été testés positifs au coronavirus. Notre journaliste Esther Lefebvre, qui a passé quatre jours à bord de ce navire pour un reportage, nous explique qu'il y est difficile de respecter les mesures barrières. En effet, chaque centimètre carré du porte-avions compte et la promiscuité y règne partout. Elle estime d'ailleurs que le Charles de Gaulle est sans doute "l'un des endroits les plus confinés qui soit".



