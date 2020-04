Et si la météo pouvait freiner l'épidémie de coronavirus ?

De Paris à Nice en passant par la côte atlantique ou les Alpes, partout ou presque, le soleil semble installé. On attend des températures de 25 degrés dès demain presque partout dans l'Hexagone. Pour les épidémiologistes, la question est de savoir si le coronavirus est-il sensible à la météo ? Comme d'autres virus, celui de la grippe par exemple, perd-il de sa virulence avec la chaleur estivale ? Éléments de réponses avec nos journalistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.