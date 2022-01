Et si votre pass sanitaire devenait un porte-clés ?

Il y a ceux qui l'ont dans leur portefeuille et il y a celles qui l'ont au fond de leur sac à main. Les plus connectés, eux, préfèrent l'enregistrer sur leur smartphone, si on ne l'a pas oublié. Mais pour être certain de toujours avoir son pass sanitaire sur soi, il y a une solution, celle imaginée par un commerçant d'Aubusson. Il s'agit d'une version porte-clés fabriquée ici en dix minutes grâce à une imprimante 3D.