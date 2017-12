VIDÉO - Le gaz hilarant, la solution pour apaiser la douleur lors des accouchements ?

Soyons clairs, le gaz hilarant n'élimine pas aussi bien la douleur que d'autres produits, mais les patientes qui l'ont utilisé sont moins anxieuses, plus apaisées et ont l'impression de contrôler plus facilement le processus de leur accouchement.





"Cela vous permet d'être présent. Je me sentais plus connectée pendant l'accouchement", témoigne ainsi Katie Reiff, à peine 24 heures après avoir accouché. La pratique est en tout cas de plus en plus populaire chez les futures mamans aux États-Unis.