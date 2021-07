Euro de football : un cluster géant ?

Après le match, des supporters se retrouvent et font la fête. C'est notamment le cas en Russie alors que le pays est particulièrement touché par le variant Delta. Les derniers chiffres sont alarmants avec plus de 25 000 contaminations en 24 heures. Même constat en Angleterre où le variant est prédominant. La circulation du virus a repoussé le déconfinement depuis quatre semaines. À moins d'un mois des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs et le gouvernement japonais, conscients de ces risques, n'excluent plus de les organiser à huis clos, sans spectateurs.