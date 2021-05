Évolution de l’épidémie de Covid : faut-il vraiment être optimiste ?

Dans les hôpitaux, plus de 5 000 patients sont actuellement en réanimation. Cela baisse depuis dix jours, mais c'est un chiffre qui lui aussi reste très haut. Les lits et le personnel des hôpitaux sont toujours mobilisés en priorité pour le Covid. Ceci dit, les projections sont optimistes pour les quinze prochains jours. Le nombre d'hospitalisations devrait encore baisser sauf si les variants plus contagieux se diffusent plus largement. D'ailleurs, les variants brésiliens et sud-africains préoccupent les autorités sanitaires. Leur proportion augmente dans plusieurs départements, notamment en Île-de-France et en Vendée.