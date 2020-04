Exposition aux écrans : quels risques pour les yeux ?

Les Français passent habituellement plus de cinq heures par jour devant leurs écrans. Avec ce confinement, on y consacre plus temps encore, notamment à cause du télétravail pour les salariés, l'école à distance pour les enfants ou encore les visioconférences entre amis. Y a-t-il un risque pour nos yeux ? Quelles sont les bonnes attitudes à adopter ? Quels sont les remèdes contre la fatigue oculaire ? Eléments de réponse avec Marine Marck.



