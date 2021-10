Face au regain du Covid, les autorités réagissent dans l'Aveyron

Alors que les enfants travaillent leurs lancers, la Protection civile installe son stand de dépistage. En deux semaines, le taux d'incidence a plus que doublé dans l’Aveyron. Une catégorie inquiète particulièrement : les enfants entre six et dix ans. Plusieurs foyers de contamination ont été détectés dans les écoles et les clubs sportifs du département. Selon les explications de Véronique Romulus, présidente du club de basket à Luc-la-Primaube, les enfants sont en contact par l'intermédiaire du ballon et cela peut faire circuler le virus.