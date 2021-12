Variant Omicron : "pas de raison de paniquer" pour Joe Biden, qui appelle à se vacciner

En revanche, Joe Biden a tenu à interpeller les non-vaccinés , considérant qu'ils avaient "de bonnes raisons d"être inquiets" et qu'il était de leur "devoir patriotique" de se faire vacciner. "Ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner sont responsables de leurs propres choix mais ces choix sont alimentés par la désinformation à la télévision et sur les réseaux sociaux", s'est-il aussi lamenté.

Avant cette allocution, la Maison Blanche avait dévoilé la stratégie gouvernementale pour faire face au variant pendant les fêtes et ainsi ne pas faire appel à de nouvelles restrictions. Les autorités vont notamment distribuer gratuitement 500 millions de tests et mobiliser un millier de médecins, infirmiers et membres du personnel médical de l'armée. Les États-Unis vont également donner plus d'un demi-milliard de dollars d'aide supplémentaire à des organisations internationales pour lutter contre le Covid-19 face à l'irruption d'Omicron.

La Maison Blanche a également indiqué qu'il n'était pas à l'ordre du jour d'instaurer un confinement de l'école et de l'économie du pays. Par ailleurs, Joe Biden a déclaré qu'il "envisageait" de lever les restrictions de voyage pesant sur huit pays africains, Omicron s'étant désormais répandu dans le monde entier.