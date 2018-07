VIDÉO - Vipère, méduse, tique, guêpe… Cet été, comment repérer les principales piqûres et y remédier ?

Comment la reconnaître ? Une piqûre de méduse se traduit par une démangeaison et le développement d’une urticaire sur la peau dus aux filaments laissés par le contact avec les tentacules.





Que risque-t-on ? Ne cherchez jamais à aspirer la piqûre, vous contamineriez votre bouche. Une piqûre de méduse entraîne souvent une sensation de brûlure voire des douleurs.





Comment réagir ? Ne vous grattez surtout pas ! Retirez tous les fragments autour de la piqûre à l’aide d’une pince à épiler ou de gants pour ne pas être contaminé. Vous pouvez utiliser du sable (ou de la mousse à raser si vous en avez sous la main) pour frotter la zone sur laquelle il resterait des mini-fragments. A l’aide d’une carte bancaire, raclette ou toute autre surface lisse et rigide, raclez la zone. Mais ne frottez pas la piqûre, vous risqueriez d’étaler le liquide. Il faut nettoyer la plaie avec de l’eau de mer et non de l’eau douce ou de l’alcool qui risqueraient d’éclater les vésicules et d’accentuer l’urticaire. Pour certaines brûlures, il faut opter pour du vinaigre beaucoup plus efficace. N’urinez pas sur la plaie, ça ne sert à rien et peut aggraver la situation. Sur la piqûre, vous pouvez ensuite appliquer de la Biafine pour apaiser l’effet brûlure.





La piqûre de vive, petit poisson vivant dans les fonds sablonneux, présente des symptômes assez similaires (maux de tête sévères, fièvre, vertiges, palpitations, etc.). Cela se traduit souvent par des nausées quasi immédiates et assez longues (20 à 50 minutes). Pour ôter le venin, il faut le détruire par la chaleur en versant de l’eau chaude, en approchant une cigarette allumée près de la peau ou en appliquant l’air chaud du sèche-cheveux. Il est nécessaire ensuite de nettoyer et de désinfecter la plaie.