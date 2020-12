Faudrait-il injecter une seule dose pour accélérer la vaccination ?

Afin de progresser plus vite dans cette campagne de vaccination, certains appellent dans l'immédiat à passer outre la deuxième injection prévue par le vaccin Pfizer. Au Royaume-Uni, cette option est au cœur du débat. Pour accélérer l'administration d'une première dose à une population la plus large possible, les deux doses nécessaires seront espacées considérablement, jusqu'à douze semaines (au lieu de trois semaines), période pendant laquelle les personnes vaccinées sont protégées. "Si nous voulons sauver des vies, nous devons vacciner un maximum de personnes, le plus vite possible avec une seule dose. Et faire la deuxième injection plus tard", affirme David Salisbury, ancien directeur de la vaccination au ministère de la Santé au Royaume-Uni.