Faut-il contraindre les personnes positives au Covid-19 à l'isolement ?

De nombreux pays européens se sont déjà engagés dans cette voie, de manière encore plus stricte. En Allemagne, l'amende s'élève à 5 000 euros. Elle est même assortie d'une peine de prison pouvant aller à 18 mois en Italie. L'Espagne va encore plus loin en frappant fort au porte-monnaie : 3 000 euros à la première infraction et jusqu'à 600 000 euros en cas de récidive. En France, les mesures coercitives divisent la classe politique, mais aussi les professionnels de santé. Certains préconisent des mesures plus incitatives. Pour le Dr Jean-Pierre Thierry, "il faut aller voir les gens chez eux, les accompagner, les rassurer et les protéger".