Faut-il être plus strict avec le port du masque ?

On constate un relâchement d'une partie de nos compatriotes. Ce fut notamment le cas dans certains grands rassemblements comme lors d'une rave-party sauvage dans la Nièvre ou pendant le concert d'électro qui faisait se déhancher une foule compacte à Nice. Mais que dit la loi sur les gestes barrières, plus précisément sur le port de masque ? Que va dire Emmanuel Macron ce 14 juillet à ce sujet ? Va-t-il renforcer les obligations sur le masque ?



