Fin du confinement : plus de questions que de réponses

Une fois l'épidémie passée, le déconfinement ne sera pas chose facile. Selon Édouard Philippe, il ne se fera pas en une fois, partout et pour tout le monde. Pour le suivi, le Premier ministre a évoqué un engagement volontaire pour tracer les contacts de chacun. Alors que le retour à l'école prévu le 4 mai n'est désormais plus qu'une hypothèse, le bac ne se fera sûrement pas dans des conditions normales. Qu'en est-il du second tour des élections municipales ?



