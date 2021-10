Fin du masque à l'école : les élèves de l'Hérault respirent à leur tour

Ce lundi matin en classe, on peut enfin voir un sourire et le visage des copains. Les masques tombent pour la première fois de l'année dans l'Hérault. Une libération pour les élèves de CM1. "On s'entend mieux, on respire plus", "avant, le soir on avait mal à la tête", "à force d'avoir de la buée sur mes lunettes, j'en avais un petit peu marre", témoignent-ils. Plus à l'aise, les enfants participent davantage à l'oral. Pour l'enseignante, observer ces visages, c'est aussi mieux comprendre ses élèves.