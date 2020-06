Franco Lucarini reprend goût à la vie après avoir été atteint du Covid-19

Franco Lucarini a été victime du Covid-19 en mars dernier. Après quinze jours de coma et une semaine de réanimation, il a suivi une période de rééducation à sa sortie de l'hôpital, mais aujourd'hui, tout va mieux. Il a même retrouvé le goût de jouer de son instrument, après l'avoir perdu à cause d'un traumatisme post-hospitalier. Franco Lucarini aimerait également inviter tout le personnel soignant pour témoigner de sa gratitude.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.