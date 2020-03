Françoise Barré-Sinoussi : "Les tests vont être importants en période de l'après confinement de façon à éviter le redémarrage d'une épidémie"

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la France a fait le choix de ne tester que les soignants et les personnes présentant des symptômes sévères ou considérées comme fragiles. Car "l'urgence aujourd'hui, c'est bien évidemment la prise en charge médicale des patients. Les tests vont être importants en période de l'après confinement de façon à éviter le redémarrage d'une épidémie", a déclaré ce soir sur notre antenne Françoise Barré-Sinoussi, présidente du Comité analyse, recherche et expertise (Care).



