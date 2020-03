Gel hydroalcoolique ou savon : quel est le plus efficace ?

Gel hydroalcoolique ou savon... La technique pour se laver les mains est la même. Unique différence : l'utilisation du savon nécessite de disposer d'un point d'eau pour mouiller les mains. Côté pratique, le gel a l'avantage, étant plus facile à avoir sur soi et s'utilise partout. Mais nous aurons de plus en plus de mal à en trouver. Dans cette période de propagation du virus, la question essentielle, c'est l'efficacité. Et sur ce point, la comparaison n'a pas lieu d'être.



