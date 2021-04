Gendarmes, policiers, enseignants : vaccinés en priorité

Ils sont enfin les bienvenus dans les centres de vaccination. À Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), des enseignants éligibles ont reçu une première injection. Pour eux, c'était devenue urgent. "On vit dans une salle pleine de microbes. Les enfants toussent, enlèvent leurs masques, les remettent sans arrêt. On doit les rappeler à l'ordre. On se sent en danger. On n'est pas en sécurité", déplore Martine, professeure des écoles.

Policiers, gendarmes et professionnels de la petite enfance peuvent aussi se faire vacciner dès ce samedi à condition d'avoir plus de 55 ans. "Je pense que ça a trop tardé. Ça fait longtemps que je me bats pour trouver un créneau", lâche Sophie Debras, auxiliaire de puériculture. Pour Françoise Charles, assistante maternelle, c'est aussi le moyen de protéger les enfants qu'elle voit au quotidien. "Comme je ne porte pas le masque au milieu des enfants, pour ne pas trop les perturber, je préfère venir me faire vacciner et être plus sûre", se confie-t-elle devant nos caméras.