Gérald Kierzek : "C'est un peu tôt pour dire qu'il n'y a pas de signal de reprise"

Ce mercredi, la directrice de Santé Publique France a affirmé qu'il n'y avait pas de signal de reprise de l'épidémie à ce jour. Sur quels chiffres et quels éléments s'appuie-t-elle ? En outre, une vague de chaleur avec des températures records est annoncée dans l'Hexagone. Cela va-t-il affaiblir le virus ? Éléments de réponse avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI.



