Gérald Kierzek : "La France mise sur le maillage territorial pour accélérer la vaccination"

Tous les vaccins contre le Covid-19 devront pouvoir être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins, selon une recommandation de la Haute autorité de santé. Alors que le pays doit recevoir 17 millions de doses dans les prochaines semaines, y aura-t-il assez de bras pour injecter le sérum ?

"La France joue la carte du maillage territorial des professionnels de santé. On dénombre 22.000 officines. 22.000 sages-femmes, plus de 100.000 médecins libéraux ou médecins généralistes, plus de 100.000 infirmières libérales. C'est un circuit qu'on connaît bien car c'est par ce biais qu'on vaccine contre la grippe", indique le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI.