En Île-de-France, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes... Depuis une semaine, 25 nouveaux foyers de contagion ont été identifiés. Faut-il s'en inquiéter ? Selon le docteur Gérald Kierzek, "plus on multiplie les tests, plus on va trouver des foyers de patients qui sont asymptomatiques. C'est plutôt rassurant". "Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il faudrait encore multiplier ces tests, et qu'on voit qu'il y a des foyers qui s'allument comme des mini-épidémies", a cependant noté le médecin urgentiste.



