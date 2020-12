Gestes barrières : adieu les maladies de l’hiver ?

Cette année 2020, aucun seuil d'alerte n'est dépassé. Pour la responsable des urgences, Noëlla Lodé, c'est l'effet des gestes barrières. Nos comportements depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus y sont pour beaucoup. On se lave beaucoup plus les mains, on porte des masques et il y a moins d'interactions sociales. En 30 ans de carrière, le Dr Jean Lalau-Keraly, pédiatre n'avait jamais vu ça. Et la bronchiolite n'est pas la seule infection qui ait été freinée par les gestes barrières. Il y a aussi la gastro-entérite, qui était déjà virulente dès le mois de novembre en 2019. Cette année, elle est quasi inexistante sur l'ensemble du territoire.