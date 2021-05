Gestes barrières : attention au "syndrôme du vacciné"

Certaines personnes pensent qu'une fois vaccinées, elles peuvent tout oublier surtout après les premières injections. Pour la plupart, être vacciné va de pair avec un sentiment de soulagement. "Ça va permettre de vivre normalement", lance un jeune homme. "C'est de la liberté pour nous, pour les jeunes et tout le monde", confie une femme. Or, il faut maintenir les gestes barrières et ne pas relâcher ses efforts, même après la vaccination. On doit continuer à faire attention.