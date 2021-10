Gestes barrières : les Français se relâchent-ils ?

Nous n'avons pas vu de bises sur le marché. Mais Martin, adepte des thés dansants, avoue distribuer à nouveau des baisers à ses cavalières. "Ça fait partie du bien-être et de la convivialité", témoigne-t-il. Dans les commerces, les jauges sont toujours respectées. En revanche, les flacons de gel hydroalcoolique ont tendance à se faire plus rares.

Les contrôles du pass sanitaire continuent en terrasses. "On va dire qu'à 99%, on nous le demande généralement partout" ; "On aimerait que ça s'arrête. On reprend une vie normale". En Moselle, les écoliers doivent encore porter le masque. Une obligation qui pourrait prendre fin la semaine prochaine.