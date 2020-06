Gestes barrières : sont-ils toujours respectés ?

Se laver les mains plusieurs fois par jour, beaucoup d'entre nous aurait déjà oublié ce geste. Comme si l'épidémie est déjà un lointain souvenir. Même constat dans les commerces où les règles sanitaires sont même parfois contestées. Dans les transports en commun, le défaut de masque est puni d'une amende de 135 euros. Mais avec des températures supérieures à 30 degrés, l'accessoire est de plus en plus difficile à supporter. L'arrivée des grandes chaleurs, l'approche des vacances et la lassitude nous conduisent-elles au relâchement ? Six semaines après le début du déconfinement, serions-nous devenus laxistes ?



