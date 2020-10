Gilles Pialoux : "Ce reconfinement est la solution pour protéger la santé de tout le monde et l'accès à l'hôpital"

Face à la gravité de la deuxième vague épidémique, l'exécutif a donc décidé de reconfiner le pays pour araser la crête de la propagation du Covid-19. Cette solution est la moins mauvaise pour y parvenir. Selon le professeur Gilles Pialoux, ce nouveau bouclage du pays n'est pas un plan anti-Coronavirus mais une solution pour protéger la santé de tout le monde et l'accès à l'hôpital. "On n'est pas seulement dans une guerre au Covid-19, mais aussi dans une guerre sanitaire pour la défense de la santé publique", a-t-il souligné.



