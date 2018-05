VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... tout savoir sur le gingembre

Nausées et vomissements. Mal des transports, grossesse… C’est prouvé, le gingembre possède une action sédative prometteuse sur notre estomac : le shogaol et le gingérol – deux antioxydants qui composent l’aliment - en sont les principaux acteurs. Dans le cadre d’une grossesse, la racine de gingembre peut tout à fait se présenter comme une alternative à la vitamine B6, dont l’efficacité et la sécurité ont été approuvées par l’OMS en 1999. Attention toutefois au surdosage : au-delà de 2 g de gingembre séché, les crampes d’estomac ne sont jamais très loin ! Des études scientifiques suggèrent - sans pour autant être formelles - un lien entre la consommation de gingembre et les fausses couches. Par acquis de conscience, mesdames, faites valider la prise par votre médecin traitant.





Problèmes digestifs. Maux de ventre, diarrhées… Le gingembre a également cette force d’agir sur le transit intestinal. L'aliment stimule la sécrétion des sucs digestifs et des enzymes. La digestion est ainsi facilitée. Son action tonique calme les douleurs ou les sensations de lourdeur. Certains recommandent l’utilisation de quelques gouttes d’huile essentielle de gingembre - par voie cutanée ou orale - pour remettre de l’ordre. Il peut très bien se consommer en tisane, par exemple. Et si votre horloge biologique vous joue des tours ? Sachez que le gingembre peut s’avérer également un excellent stimulant pour les personnes en perte d’appétit.





Douleurs musculaires. Arthrite, tendinite, sciatique… dans la catégorie anti-inflammatoire naturel, le gingembre a son mot à dire. Des études ont constaté que le gingérol - antioxydant présent dans la racine - réduisait efficacement la production de substances chimiques qui contribuent à l’inflammation au point d’éviter dans certains cas les traitements médicamenteux.





Diabète. Une nouvelle étude l’a prouvé : les extraits de gingembre augmentent l’absorption du glucose par les cellules musculaires et ainsi réguler le taux de sucre sanguin. En d’autres termes, le gingembre diminuerait le taux de glucose dans le sang en plus d’améliorer la résistance à l’insuline chez les personnes atteints de type 2. Les chercheurs ont démontré que seule une partie bien précise de la racine augmente l'absorption de glucose par les cellules des muscles, celle contenant du gingérol.