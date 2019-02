Grand débat : Macron annonce "une initiative de grande ampleur" pour la psychiatrie

"J'ai demandé à la ministre (de la Santé Agnès Buzyn, ndlr) de préparer une initiative d'ampleur" pour la psychiatrie, a indiqué Emmanuel Macron devant un auditoire exclusivement féminin à Pessac, près de Bordeaux. Le président était l'invité surprise de ce débat consacré aux femmes et organisé par Marlène Schiappa. Emmanuel Macron répondait à une psychiatre girondine sur l'accompagnement des psycho-traumatismes et les violences. Cette professionnelle de santé dénonçait notamment de fortes disparités géographiques.





"On a sous-investi ce secteur depuis des décennies", a reconnu le Président. "On va réinvestir, relancer des appels à projets. Je veux aussi qu'on puisse redonner une perspective à la pédo-psychiatrie et à la psychiatrie dans notre pays", a-t-il affirmé en reconnaissant que "le monde de la psychiatrie est aujourd'hui en grand difficulté". Si aucune somme n'a été avancé, ces investissements devraient être clarifiés d'ici à l'automne.