Gravité du coronavirus : qui croire ?

Qui croire sur le Covid-19 ? Presque tous les médecins et scientifiques français se montrent rassurants. Ils dénoncent la psychose liée à cette épidémie. Alors que des experts internationaux tiennent des discours de plus en plus alarmistes. Des médecins italiens assurent qu'il faut privilégier les patients qui ont le plus de chance de s'en sortir. Comment expliquer ce décalage ? Peut-on comparer grippe et coronavirus ?



