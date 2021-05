Grève des soignants de réanimation : immersion dans l’hôpital de Toulon

Pour effectuer des soins lourds sur des patients Covid en réanimation, il faut un médecin et quatre infirmiers ou aides-soignants. A l’Hôpital Sainte-Musse de Toulon (Var), ces derniers sont en grève. Ils demandent une reconnaissance de leur spécificité. En effet, infirmière en réanimation nécessite une formation et une connaissance. "C'est des soins très techniques, c'est des patients très fragiles, le moindre petit problème peut vite être dramatique", explique Natacha Cortemiglia, infirmière en réanimation. Ici, chaque jour, 17 infirmiers et douze aides-soignants sont mobilisés.

Dans ce service de réanimation, l'ensemble du personnel paramédical est en grève. Il demande une revalorisation salariale. Depuis un an, la crise sanitaire les a mis en première ligne. Ils ont aussi formé en accéléré les personnels de la réserve sanitaire. Plus de travail et plus de pression mais un manque de reconnaissance selon eux. La grève, qui a débuté depuis plus d'un mois, est par ailleurs soutenue par les médecins du service.