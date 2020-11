Grippe et gastro : chassées par le confinement ?

Compte tenu des premières remontées du mois de novembre, on s'aperçoit que d'ores et déjà, il y a moins d'actes médicaux de SOS Médecins pour grippe. Selon Santé Publique France, ces actes ont baissé de trois à quatre fois par rapport aux années précédentes. Comment expliquer cette tendance en cette période épidémique ? Qu'en est-il des autres pathologies comme les gastro-entérites et les bronchites ?



