Grippe : comment vous remettre au plus vite de la maladie ?

Maux de tête, fièvre, courbatures, douleurs musculaires…. Et le paracétamol vient à votre rescousse. "C’est le traitement de référence mais on peut aussi prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien (ibuprofène) ou une aspirine", détaille le médecin. Attention cependant à respecter la posologie et à ne pas faire de mélanges pour éviter les interactions médicamenteuses. Un adulte prendra au maximum 1 gramme, toutes les quatre heures et 4 fois par jour. Les enfants devront se contenter de 60 mg par kilo en respectant un intervalle de 4 heures. Un sirop antitussif pourra éventuellement soulager la toux. Quant à eux, les antibiotiques sont inutiles en l’absence de surinfection bactérienne.