Grosse fatigue : comment retrouver la forme ?

Aujourd'hui, la plupart des Français que nous avons interrogés nous ont avoués être un peu fatigués. Depuis 18 mois, les vagues successives de contamination ont usé les Français. À l'institut du sommeil de l'Hôtel-Dieu, les consultations ont augmenté ces dernières semaines. "La pandémie a désorganisé complètement le sommeil et la résistance des Français, moins d'exercice physique, moins de relations sociales et d'interaction sociale", constate Pr Damien Léger, responsable du centre du sommeil à l'Hôtel-Dieu à Paris.

Selon un récent sondage, 70 % des Français prétendent mal dormi. Alors, comment faire pour retrouver cet indispensable sommeil réparateur ? Nous sommes nombreux à opter pour les médicaments ou les produits naturels. "On a eu quand même pas mal de demandes sur les produits à base de mélatonine. Les gens ont vraiment du mal à dormir", confirme Jean-Charles Rossi, responsable pharmacie des Halles à Paris. La mélatonine est l'hormone du sommeil. Les produits pour booster l'immunité et redonner de l'énergie sont aussi très demandés, plus 50 % pour les ventes de vitamines dans cette officine au mois de novembre et plus 30 % pour la spiruline, algue qui renforce les défenses naturelles.