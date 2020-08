Hausse des contaminations au Covid-19 : Marseille impose le port du masque

Face à la recrudescence des cas de coronavirus, de plus en plus de villes touristiques imposent le port du masque. Après Nice, Biarritz et Ajaccio, c'est au tour de Marseille de le rendre obligatoire dans les zones les plus fréquentées. La mesure est entrée en vigueur ce samedi matin et certains riverains du Vieux-Port viennent de la découvrir. Une décision qui laisse perplexe certains Marseillais.



