Hausse des contaminations : les fêtes de fin d'année menacées ?

Avec cette reprise épidémique, allons-nous pouvoir célébrer les fêtes de fin d'année normalement ? Selon plusieurs épidémiologistes, la réponse est oui à condition de ne pas négliger certaines précautions.

L'esprit de Noël est là mais une question est sur toutes les lèvres. Pourra-t-on se réunir pour des fêtes en famille et sans risque. "J'ai dans ma famille quelqu'un qui est immunodéprimé. Donc, on est très soucieux de son état", craint une mère de famille. "Malgré la vaccination, il y a ce nouveau variant qui arrive. On attend que les scientifiques se prononcent, et on verra", s'inquiète une autre, au micro de TF1.

Plus de 49 000 nouveaux cas ont été déclarés ces dernières 24 heures, soit 52% de plus que la semaine dernière. Alors, l'inquiétude gagne aussi ce mercredi soir certains commerçants. Moins on se réunit, moins on consomme. Ce sont surtout les hospitalisations qu'il faut scruter car ce sont elles qui ont justifié en 2020 les confinements et les couvre-feux.

Avec 733 aujourd'hui, le nombre quotidien d'admission à l'hôpital augmente. Et selon les projections de l'Institut Pasteur, si l'on prend du retard dans la 3e dose de vaccin pour les 18-64 ans, la 5e vague pourrait être plus importante que celle de l'hiver dernier, avec un pic fin janvier. Au contraire, avec une campagne de rappel efficace et un renforcement des gestes barrières, nous pourrions la contenir. À la même période en 2020, nous étions confinés avec deux fois plus de patients en réanimation.

