Hôpital de la Timone à Marseille : un établissement en souffrance

À l'hôpital de la Timone à Marseille, les personnels du service de chirurgie de la main dénoncent des pénuries récurrentes. Selon eux, l'établissement n'arrive plus à payer certains fournisseurs. De plus, le cadre de santé qui organise les plannings doit jongler chaque jour avec les arrêts maladie. Et le chef de service a démissionné de ses fonctions administratives, pour témoigner du mal-être et des dysfonctionnements de l'hôpital public.



