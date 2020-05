Hôpital : les leçons de la crise sanitaire

Soixante-quinze patients ont été soignés à l’hôpital de Pontoise. Ils ne sont plus qu’une dizaine aujourd’hui. Pour faire face à la crise sanitaire, l’hôpital a triplé ses capacités d’accueil. Il s’est mobilisé, en un temps record, pour créer quatre unités dédiées. Pour le docteur Edouard Devaud, chef du service de médecine interne à l’hôpital de Pontoise, "la motivation des soignants et l’adaptabilité de l’hôpital ont été démontrées par la crise Covid-19". Dans cet hôpital public, médecins et administratifs se sont concertés en permanence. Pour Alexandre Aubert, directeur du GHT Nord Ouest Vexin Val-d’Oise, "la capacité de réaction de l’hôpital a été assez surprenante".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.