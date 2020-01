Hôpital public : où va le budget hospitalier ?

C'est une crise sans précédent. Les blouses blanches réclament une nouvelle augmentation du budget hospitalier. L'État débloque pourtant de plus en plus d'argent pour les établissements, année après année, avec plus de 84 milliards prévus en 2020. Alors, pourquoi n'est-ce plus suffisant ? Mais que se passe-t-il donc dans les hôpitaux ?



