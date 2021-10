ENQUÊTE - Hôpitaux cherchent infirmières : des milliers de soignantes manquent à l'appel

Aucun hôpital n'est épargné par le phénomène : 10% des postes d'infirmières sont désormais vacants, et 5700 lits ont dû être fermés en France de ce fait. La vague de démissions s'est accentuée avec le Covid, et le malaise est persistant chez ceux qui restent, dont la charge de travail s'accroît irrémédiablement.

Dans des hôpitaux partout dans le pays, des chambres vides, des services à demi-fermés, comme dans celui où travaille Céline Labeyrie, une neurologue rencontrée par l'équipe de TF1 dans l'enquête en tête d'article. Une seule raison : le départ massif d'infirmières, quatorze rien que le mois dernier pour ce seul service de neurologie. "Ce sont des lits qui normalement devraient accueillir des patients avec des maladies neurologiques graves", explique la spécialiste, "qui nécessitent des soins urgents, des AVC, des scléroses en plaque".

À ses côtés Zoé Huguet, une des infirmières du service, qui raconte : "On agit un peu à la chaîne, les soins d’hygiène et de confort sont aussi faits à la chaîne, et ce n’est pas pour ça qu’on a signé, ce n’est pas pour ça qu’on veut être infirmière". C'est leur métier qu'elles ne reconnaissent plus, ce qui montre une nature nouvelle du phénomène : les infirmières ne font pas que démissionner d'un hôpital, elles quittent l'activité qu'elles avaient choisi. Et personne ne se bouscule pour les remplacer.