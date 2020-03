Hôpitaux débordés : l'arrivée des renforts s'organise

Pour faire face à la hausse des appels au 15, le SAMU a recruté des étudiants en Médecine, en Pharmacie ou encore en Kinésithérapie. Leur rôle est d'effectuer un triage de façon à ce que les médecins puissent se concentrer sur les cas plus graves. Pour pouvoir travailler, ils ont tous suivi une formation expresse dispensée par des médecins urgentistes. En dix jours, le SAMU a formé plus de 800 étudiants volontaires et rémunérés.



