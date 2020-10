Hôpitaux sous tension : à nouveau des transferts de patients vers le privé

Le Nord et le Pas-de-Calais ont vu la situation sanitaire se dégrader ces derniers jours. Le centre hospitalier de Roubaix a donc décidé de transférer ses premiers malades du Covid-19. Et contrairement au printemps dernier, ils ont été accueillis dans les établissements de la région. 25 patients ont ainsi été transportés vers d'autres hôpitaux pour désengorger l'établissement. Selon son directeur Maxime Morin, le centre hospitalier de Roubaix était au bord de la saturation en milieu de semaine en terme de lits.



Avec un habitant sur cent qui est positif au Covid-19, chaque place libérée à l'hôpital est alors immédiatement réoccupée à Roubaix. Grâce à une coopération hospitalière, des patients sont donc transférés à Lille, à Montreuil-sur-Mer ou encore à Amiens. Des établissements de santé privés participent également à l'effort. D'après le docteur Patrick Goldstein, chef du pôle de l'urgence et du SAMU du Nord, le groupe des cliniques privées de la métropole de Lille offre des lits de réanimation et de médecine ainsi que des soins de suite et de réadaptation gériatrique Covid-19.



D'autres transferts de malades vont avoir lieu pendant tout le week-end. Dans les Hauts-de-France, on compte aujourd'hui autant de patients hospitalisés pourle Covid-19 qu'en mars dernier, quelques jours seulement avant le début du confinement.



