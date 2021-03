Île-de-France et confinement : un traitement de faveur ?

Avec 469 cas pour 100 000 habitants, le département des Alpes-Maritimes est confiné le week-end. Avec un chiffre quasiment identique, la Seine-Saint-Denis ne l’est pas. Avec ses 418 cas, le Pas-de-Calais est confiné. Le Val-de-Marne qui enregistre 414 cas, lui, ne l’est pas non plus. Peut-on parler d’incohérence ? Pour Le professeur Bruno Megarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) à Paris, la situation hospitalière n’est pas comparable. « l’Île-de-France dispose d’un nombre plus important de petites structures, hôpitaux privés et cliniques qui disposent de services de réanimation post-opératoires. S’il était décidé d’arrêter certains programmes opératoires non-urgents, ces lits pourraient être dédiés à la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 », souligne-t-il.