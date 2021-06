Immunité collective : encore 20 millions de Français à convaincre

Trente millions de Français sont désormais vaccinés. Un bon chiffre, mais encore insuffisant pour atteindre l’immunité collective. Pour ce faire, on estime qu’au moins 90 % de la population française de plus de 12 ans doit avoir reçu sa dose. Soit environ 52 millions de personnes. Or, au-delà d’un certain seuil, plus la campagne vaccinale avance, plus elle semble ralentir.