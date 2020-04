Immunité collective : la clef du déconfinement

Ce qui nous permettrait de vaincre le virus et de reprendre une vie normale, c'est la fameuse immunité collective. C'est-à-dire qu'une large majorité de la population ait été en contact avec le coronavirus. Mais les informations des derniers jours montrent que c'est loin d'être le cas dans notre pays, avec un chiffre entre 10% et 15% des habitants. À moyen terme, les espoirs se portent donc sur un futur vaccin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.