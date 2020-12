Immunité des femmes au coronavirus : que disent les chiffres ?

Aujourd'hui, 30% des patients en réanimation sont des femmes. La part de décès des hommes est de 58%, contre 42% pour les femmes. La gente féminine a un avantage sur les hommes. Leur patrimoine génétique leur permet de produire des protéines en plus grand nombre et donc de se protéger plus efficacement contre les infections. Les hormones féminines joueraient également un rôle majeur. Et enfin, elles gardent leur anti-corps protecteurs plus longtemps.