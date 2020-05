Immunité : où en est-on ?

L'Institut Pasteur et le CHU de Strasbourg ont réalisé une étude sur 160 soignants atteints du Covid-19 de deux hôpitaux différents. Le but était de mesurer l'immunité de ces personnes face au virus. Les résultats des prélèvements sanguins ont révélé que sur cet effectif, 159 ont développé des anti-corps et 158 des anti-corps neutralisant qui permettent notamment de rendre inefficace le virus et d'éviter une nouvelle contamination. Par ailleurs, l'étude montre également que la réponse immunitaire évolue au fil du temps.



