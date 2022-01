Les services de réanimation accueillent-ils 90% de patients non-vaccinés ?

L’enquête la plus récente est celle de la Sfar, une association qui regroupe des médecins réanimateurs. Cette enquête montre que sur un jour donné, le 29 décembre, dans 165 services de réanimation, 80% des patients étaient non vaccinés. Précisons que pour la Sfar, les non vaccinés sont les patients qui, soit n’ont pas du tout été vaccinés, soit qui n’ont reçu qu’une seule dose actuel.

Pour contester ces chiffres, les anti-vaccins se sont appuyés sur d’autres statistiques très officielles, celle de la Drees, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Cet organisme dit qu’en décembre 2021, sur les entrées en réanimation, les non vaccinés représentaient 58% des admissions contre 42% chez les vaccinés. Donc, on est loin des 80% de la première enquête citée. Quelle que soit la source, il y a bien une nette majorité de non vaccinés dans les services de réanimation.