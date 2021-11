Info/ Infox : les personnes vaccinées occupent-elles vraiment la majorité des places à l'hôpital ?

D'abord, leur premier argument, c'est de dire qu'il y a désormais plus de personnes vaccinées à l'hôpital. C'est vrai, si on s'en tient aux chiffres bruts. 56% des personnes admises étaient effectivement complètement vaccinées contre 42% de non-vaccinés. Mais ça n'a aucun sens d'opposer ces deux chiffres parce que c'est mathématique. Plus vous aurez des personnes vaccinées dans la population, plus leur proportion sera importante à l'hôpital. Et aujourd'hui, 51 millions de personnes sont vaccinées. Ce qui représente 76% des Français.