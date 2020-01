Info/Infox : les produits chinois peuvent-ils devenir des vecteurs de coronavirus ?

Les pays concernés par l'épidémie de coronavirus font tout pour ne pas provoquer la panique au sein de leur population. Mais il est difficile d'éviter les rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux. Un début de psychose a pris cette semaine la forme d'un dessin animé avec un extrait des Simpson. On y voit un virus transporté dans un colis et qui infecte le monde entier. La transmission de la maladie, se fait-elle uniquement d'humain en humain ? Faut-il prendre en compte la dégradation du virus ?



